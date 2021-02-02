Компания SpaceX собирается уже в 2021 году совершить первую коммерческую миссию на орбиту и отправить в космос четырех туристов, каждый из которых заплатит за свой полет $55 миллионов.

Предлагаемая историческая миссия Axiom Mission 1 (Axi-1) будет состоять из бывшего астронавта NASA и вице-президента Axiom Майкла Лопеса-Алегриа в качестве командира; американского предпринимателя и некоммерческого активиста-инвестора Ларри Коннора в качестве пилота; канадского инвестора и филантропа Марка Пати; израильского инвестора и филантропа Эйтана Стиббе.

Об этом сообщает Axiom Space.

"SpaceX нацелена не раньше четвертого квартала этого года на запуск Falcon 9 Inspiration4 - первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите - с исторического стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении.

Майкл Лопес-Алегрия. Фото: axiomspace.com

Ларри Коннор. Фото: axiomspace.com

Марк Пати. Фото: axiomspace.com

Эйтан Стиббе. Фото: axiomspace.com

Экипаж Inspiration4 пройдет коммерческую подготовку астронавтов от SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon, орбитальной механике, работающей в условиях микрогравитации, нулевой гравитации и других форм стресс-тестирования.

Также они пройдут учения по готовности к чрезвычайным ситуациям, частичному и полному моделированию миссий.

Ранее "Страна" писала о том, что Илон Маск написал "биткоин" в своем описании твиттера и поднял стоимость криптовалюты на $5 тысяч.

Также мы сообщали, что компания Илона Маска перенесла "самый масштабный запуск в истории космонавтики".