6 февраля празднуют День ангела Ксении. В этот день вспоминают о православной жизни блаженной Ксении Петербургской. А все Оксаны, Ксюши и Ксении сегодня отмечают свои именины.

Рассказываем о значении имени Оксана, покровительнице этого имени, а также делимся красивыми картинками с поздравлениями в стихах и прозе, которыми можно поздравить знакомых именинниц.

Значение имени

Имя Ксения греческого происхождения и переводится как "гостья" или "странница". По одной из версий украинское имя Оксана (Ксана) стало производным от русских имен Ксения и Аксинья, но многие с этим не согласны, отмечая, что Ксения и Оксана - это разные имена.

Девочки с именем Оксана растут веселыми и общительными, целеустремленными, энергичными и находчивыми. Они могут найти выход из любой ситуации, любят путешествовать. Это люди с открытой душой и добрым сердцем, умеющие прийти на помощь. В работе они могут добиться многих целей за счет напористости, но на первом месте для них всегда будет оставаться семья.

Оксана избегает корыстных людей, недолюбливает тех лидеров, которые доминируют над слабыми, а также людей, с которыми ей скучно.

Наши предки сегодняшний день считали переломом зимы и по нему угадывали, какой будет весна. "Какова Аксинья - такова весна" ,"Если на Оксану хорошая погода - весна будет хорошей", "На полузимницу дорогу переметает - корм подметает", что означало продолжительную зиму, которая приведет к иссякнувшим запасам корма для скота.

Что известно о Ксении Петербургской

Это ангел-хранитель и покровитель всех девушек с именем Оксана. Ксения Петербургская жила в 18 веке в Санкт-Петербурге и считается одной из самых известных православных юродивых дворянского происхождения. Став совершеннолетней, она вышла замуж за придворного певчего Андрея Петрова. Овдовела она рано - в 26 лет. Убитая горем, она выбрала миссию юродства. Шла за гробом мужа в его одежде, уверяя, что это "Ксеньюшка умерла".

После этого женщина стала отзываться на имя супруга. Носила мужскую одежду. Свой дом блаженная отдала знакомой с тем условием, что там будут оставаться бедняки.

Сама она ходила по улицам, беседовала с людьми и оставалась на обед у знакомых. Где она ночевала никто не знал, но при любой погоде до рассвета она молилась в поле, днем - проповедовала, а в ночное время переносила кирпичи для строительства храма.

Жители Петербурга были приветливы к Ксении, ее визит считали хорошей приметой и сулил удачу и счастье. По легенде, юродивая предвидела смерть императрицы Елизаветы Петровны и скончалась в возрасте 70 лет. Ее могила на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стала местом паломничества. Верующие молят Ксению о здравии и заступничестве, замужестве, любви и детях.

Предлагаем три молитвы, с которыми обращаются к святой.

Открытки, картинки и поздравления

Оксана, пусть душа всегда остается щедрой, дела будут праведными, а жизненные ценности - самыми истинными. Пусть никто не сломит твою веру, молитвы всегда будут действенными, как и Божья помощь.

Прекрасная Оксана, желаю тебе яркой жизни и волшебных праздников, везения в делах и больших достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.

Сегодня твои именины, прими наши поздравления: везения и большого счастья, понимания друзей и близких, самых радостных улыбок и душевных объятий, а еще поддержки и уважения!

Любимая наша Оксана, пусть во всем тебе везет.

Настроение будет прекрасным, а доходы - высокими,

В коллективе - жизненный баланс, творчество и почет,

А в жизни - незабываемые путешествия и красочные пейзажи!

Нехай сьогодні лунають щирі слова,

А серце ніколи не плаче від болю.

Хай серце стискається, світяться очі

Від щастя, удачі, добра та любові!

Бажаю яскравих тижнів золотих

Здійснити все, що було в твоїх мріях.

Щосили крокувати до мети,

Та неодмінно вірити у свої сили.

Желаю, чтобы в твоей душе всегда находилась причина для радости и счастья,

Чтобы весна всегда цвела в твоей судьбе, а дни были светлыми и удачными!

Желаю я Оксане милой

В светлый день ее именин

Оставаться любимой и красивой,

Выглядеть - не на сто, а миллион.

Пусть судьба везением одарит

И удача не заставит ждать,

Пусть ангел сон сохранит,

И благополучием наградит.

Желаю тебе трепетно беречь тайну любви, хранить в сердце радость и яркие моменты настоящего счастья, никогда не терять ключи от везения!

Милая Оксана, желаю всегда оставаться сильной и сохранять в душе равновесие и спокойствие, что бы не случилось в жизни. Пусть на небе всегда светят звезды твоего счастья и удачи, проливающие на тебя ежедневно яркие лучи добра.

Оксана, вперед к мечте иди и никого не слушай,

Упрямой, бодрой, самой лучшей и красивой будь,

Здоровенькой останься и всегда вкусно кушай,

Пусть к счастью поскорей найдется краткий путь.