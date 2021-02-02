На заседании Верховной Рады во вторник, 2 февраля, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зачитал уведомление об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

После того как спикер сообщил, что нардеп Дубинский официально исключен из фракции, депутат в ответ поклонился.

Напомним, что "слуги народа" исключили Дубинского из фракции на заседании в понедельник, 1 февраля. За исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 были против такого решения, 19 воздержались.

По словам Давида Арахамии, это событие никак не повлияет на саму фракцию. На вопрос, останется ли Дубинский на посту замглавы финансового комитета, Арахамия дал понять, что увольнять его не будут.

Также мы разбирались, что означает исключение Дубинского из фракции "слуг народа". Отметим, что это произошло после того, как он попал в санкционный список США.