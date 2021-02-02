Минздрав не регулирует вопрос появления вакцины против коронавируса на коммерческом рынке Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов и высказал мнение, что в свободной продаже вакцина может появиться не раньше будущего лета, а ее цена будет зависеть от компании-производителя.

"Общаясь, в частности, с производителями вакцины, и зная, как страны ограничивают выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (лета - Ред.) будет", - сказал Степанов.

Также Степанов указал ориентировочную стоимость препаратов.

"Те предложения, которые мы получали относительно вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались на уровне более 33 долларов", - сказал министр.

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