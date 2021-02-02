В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие. Маршрутный автобус врезался в электроопору, в результате чего были травмированы 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности" на своей странице Facebook.

"Вечером понедельника, 1 февраля, водитель маршрутного автобуса осуществлял перевозку 15 пассажиров по городскому маршруту № 81, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на электроопору", - говорится в сообщении.

По их данным, семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. По состоянию на утро 2 февраля, еще семь человек обратились за помощью медработников.

По информации правоохранителей, водитель 1987 года рождения скрылся с места происшествия. Его место нахождение на данный момент не установлено, его разыскивают.

На трагическое происшествие также отреагировал глава Запорожской ОГА Александр Старух. На своей странице в Facebook он написал, что 4 февраля проведет совещание, на которое пригласил руководителя автопредприятия и правоохранителей.

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