Совет ЕС ввел темно-красные зоны Covid-19 для районов с очень высокой циркуляцией вируса, где совокупный 14-дневный уровень сообщений о случаях коронавируса составляет 500 или более заражений на 100 000 человек. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Новый цвет добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости.

С ростом заболеваемости большая часть Евросоюза уже в "красной зоне", поэтому новые "темно-красные зоны" помогут выделить зоны с очень высоким риском

Государства-члены должны препятствовать всем несущественным путешествиям в красные и темно-красные районы, в то же время пытаясь избежать препятствий для основных путешествий.

Также власти должны требовать от граждан, которые путешествуют из района, классифицированного как темно-красный, пройти тест на заражение Covid-19 до прибытия и пройти карантин или самоизоляцию.

Ранее "Страна" писала о том, что Европол предупредил туристов о мошенничестве с сертификатами тестов на коронавирус.

Также мы сообщали, что Еврокомиссия до конца марта ограничила вывоз вакцин от COVID-19 из Евросоюза.