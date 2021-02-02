Во вторник, 2 февраля в Украине чтят память Андрея Кузьменко (Кузьмы) - лидера группы "Скрябин". В этот день, шесть лет назад, на трассе Кривой Рог - Кировоград в ДТП и погиб популярный украинский певец и шоумен. Ему было 46 лет.

2 февраля 2015 года за рулем своего внедорожника Toyota Sequoia он возвращался из Кривого Рога, где накануне состоялся концерт группы "Скрябин", и около села Лозоватка Криворожского района врезался в молоковоз ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте.

Певец, продюсер и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) родился 17 августа 1968 в Самборе Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, организовал собственное интернет-радио и написал несколько книг.

В конце 1980-х годов Андрей Кузьменко вместе с друзьями создал группу "Скрябин", песни которой до сих пор остаются популярны.

В течение длительного времени Кузьма работал ведущим популярных теле- и радиопрограмм. Проявил себя и как талантливый писатель: в 2006 году издал книгу-автобиографию "Я, Победа и Берлин", которая впоследствии несколько раз переиздавалась.

Ранее мы писали, что в день 52-летия Кузьмы Скрябина президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Также рассказывали, что в Киеве появился сквер имени Кузьмы Скрябина.