Желтоводский городской отдел государственной исполнительной службы Юго-восточного межрегионального управления Министерства юстиции в Днепре продает через систему торгов арестованным имуществом кастет. За него просят чуть меньше 85 гривен.

В карточке лота в системе электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) указано, что металлический предмет с четырьмя отверстиями, который является кастетом, изготовлен из свинца самодельным способом и был в употреблении.

Стартовая цена лота - 84.60 грн. На участие в аукционе подали заявки уже 4 участника. Торги назначены на 8 февраля.

Напомним, в 2017 году Минюст продал конфиската на рекордные 2 млрд гривен через систему СЕТАМ.

Также мы писали о том, что в Украине отказались от аукционов по продаже конфискованных животных.