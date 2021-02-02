В повестке Верховной Рады сегодня появились два законопроекта "слуг народа" о повышении госпошлины за нотариальные услуги. Их могут рассмотреть в первом чтении.

Проект нардепа Данила Гетманцева №3236-1 предлагает повысить пошлину за удостоверение подписи госнотариусами в 300 раз. В 333 раза может вырасти стоимость доверенности на пользование имуществом для родственников.

В сто раз хотят поднять пошлину на доверенность управления автомобилем для близких родственников и в 50 раз - чужих граждан.

В 500 раз хотят поднять пошлину на засвидетельствование подписи.

Второй законопроект нардепа Сергея Демченко №3236 предлагает менее масштабные повышения. Он зарегистрирован как основной - то есть, видимо, его будут рассматривать в приоритете. И, в случае принятия, будут говорить, что "спасли" украинцев от более существенных повышений пошлины.

Так, за засвидетельствование подписи у государственных нотариусов хотят брать пошлину "всего" в 50 раз больше. За оценку верности копий документов - в 100 раз больше.

Детальнее, что предлагается в законопроекте - в сравнительной таблице.

Ранее мы писали, что Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате", которым, в частности, установлено право нотариусов истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий.

Также рассказывали, что Верховная Рада изменила требования к нотариусам и их действиям.