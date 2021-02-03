Сегодня 22-й лунный день. Это прекрасный период для передачи своих знаний и обучения. Философы и мудрецы первыми сегодня испытают прилив вдохновения. Представители знаков Зодиака будут особенно чуткими к важной информации. Присмотритесь к окружающим сигналам и подсказкам, чтобы активизировать ум и сознание. Важная информация будет содержаться даже в снах.

Овны (21.03 - 20.04)

Сегодня большим открытием для Овнов может стать вариативность жизненных стратегий. Эти знания помогут карьере пойти вверх, а личному счастью - стабилизироваться. Придут мир и гармония, в душе главным чувством станет спокойствие, если огненный барашек наконец-то осознает истину, что "хорошо здесь и сейчас, в моменте".

Тельцы (21.04 - 20.05)

Несмотря на консервативность года Быка, который не любит впускать в жизнь новых людей, Тельцы смогут завести нужные знакомства, которые изменят их изнутри. Но это будет работать только с теми представителями знака, кто будет трудиться над выстраиванием крепких связей и отношений. Постарайтесь быть с окружающими мягче, честнее и снисходительнее.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Прекрасный день для внутреннего роста души и обучения. Освоение любых навыков будет даваться легко. И даже если учебу вы будете воспринимать как дело для души, придет время, когда именно эти знания помогут вам в развитии предпринимательского потенциала. Это своего рода путеводная благодатная нить, которую вы запустите в будущее.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодняшний день Ракам может показаться чередой разнообразных событий, которые безостановочно сменяют друг друга. Вы будто попадете в вихрь, когда как остальные продолжают наслаждаться размеренной жизнью и будут заняты решением текущих вопросов. Недомогания - первый звоночек того, что вы много работаете. Просто старайтесь чаще отдыхать и душой, и телом.

Лев (23.07 - 23.08)

Этот Зодиак-хищник прекрасно умеет договариваться, но не подозревает о сильных коммуникационных навыках, которые можно применять регулярно для достижения поставленных целей. Например, вместо того, чтобы показывать бурную реакцию на события, несколько раз подумайте и выдерживая паузу спокойно донесите свои мысли оппоненту.

Дева (24.08 - 23.09)

Хорошо будет, если Девы пойдут снова учиться, потому что у них давно назрела потребность в свежих знаниях. Причем она настолько сильная, что представители знака через какое-то время даже будут готовы сменить ремесло. Например, журналистов может заинтересовать PR-сфера, а секретарей - торговля и работа с людьми.

Весы (24.09 - 23.10)

Представители этого знака могут принять решение, чтобы несколько месяцев пожить "на паузе". Вам может казаться, что мир превратился в клетку, из которой нет выхода. Но за периодом апатии у Весов обязательно последует прорыв. Поэтому звезды советуют переждать этот период. При этом по возможности не оставляйте за собой незавершенных дел, которые будут качать из вас энергию.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов может начаться жизненный спад, который приведет к принятию принципиально важных решений. Представители знака сосредоточатся на том, чтобы кардинально поменять одну из сфер своей жизни. И, по мнению звезд, все получится. Хорошо если рядом будет человек, способный вас вдохновлять.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Многие проблемы Стрельцы смогут преодолеть за счет своей врожденной активности. День может быть нестабильным: вас ждут периоды отчаяния и подъема. В такие моменты жизненных зигзагов звезды советуют представителям знака заземляться - делать что-то своими руками по дому. Это может быть уборка, вышивка или создание украшений. Все, что может немного освободить ваш неугомонный мозг.

Козерог (22.12 - 20.01)

Рожденные под знаком Козерога сегодня будут как всегда осмотрительными. Этот навык помогает вам редко спотыкаться даже если идете по ухабистой дороге жизни. Сегодня звезды рекомендуют все тщательно проверять, прежде чем сделать следующий шаг. Даже не сомневайтесь, осторожность сыграет вам на пользу.

Водолей (21.01 - 20.02)

Жизнерадостность и открытость Водолеев некоторые могут воспринимать сегодня как навязчивость и неумение выстроить границы. Выход есть один: попытаться умерить свою коммуникабельность и по возможности "заморозить" некоторые из ваших многочисленных проектов, чтобы сосредоточиться на одном, самом верном варианте.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня наиболее благоприятный день для Рыб. Большинство представителей этого знака являются прекрасными наставниками и учителями. Лишь немного прокачав навыки преподавания, вы станете не только хорошими мастерами сами, но и воспитаете своих умелых последователей. Главное - вовремя понять, какую гору вы сможете одолеть, а какую лучше обойти.