Утром во вторник, 2 февраля, более тысячи единиц техники и 1 369 рабочих расчищают снег и обрабатывают покрытие дорог противогололедными материалами. Сейчас обеспечен проезд по трассам государственного значения.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега. Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен", - рассказали дорожники.

По их данным, для обеспечения проезда задействовано 1 025 единиц техники и 1 369 рабочих. В настоящее время состояние покрытия на отдельных участках дорог государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях - сухое.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха составляет от 0 до -4 градусов, покрытие мокрое.

Утром 2 февраля прошел небольшой снег во Львовской и Винницкой областях, дожди - в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и на востоке, туман наблюдался в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.

Напомним, днем ранее синоптик предупредила о температурных качелях и резкой смене погоды в Украине 2 февраля.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре рассказали, где во вторник пройдут дожди, а где будет морозная погода.