На дорогах Украины со снегом сражаются более тысячи единиц техники и 1 300 рабочих
Утром во вторник, 2 февраля, более тысячи единиц техники и 1 369 рабочих расчищают снег и обрабатывают покрытие дорог противогололедными материалами. Сейчас обеспечен проезд по трассам государственного значения.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
"На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега. Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен", - рассказали дорожники.
По их данным, для обеспечения проезда задействовано 1 025 единиц техники и 1 369 рабочих. В настоящее время состояние покрытия на отдельных участках дорог государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях - сухое.
На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха составляет от 0 до -4 градусов, покрытие мокрое.
Утром 2 февраля прошел небольшой снег во Львовской и Винницкой областях, дожди - в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и на востоке, туман наблюдался в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.
Напомним, днем ранее синоптик предупредила о температурных качелях и резкой смене погоды в Украине 2 февраля.
Также мы писали, что в Укргидрометцентре рассказали, где во вторник пройдут дожди, а где будет морозная погода.