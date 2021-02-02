В Хмельницкой области правоохранители разоблачили банду фальшивомонетчиков, которые изготовили сотни тысяч поддельных гривен. Во время обысков полицейские обнаружили не только фальшивые деньги, а и оборудование для их печати, оружие, наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Организаторами банды, по данным ведомства, оказались 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого "смотрящего", а также 32-летний одессит, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе целый ряд исполнителей, тоже в основном ранее судимых, между которыми четко распределены роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие - их перевозкой, третьи - сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен.

Одновременно в двух областях правоохранители провели 18 санкционированных обысков, во время которых изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики.

Части фигурантов следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, а одному из них еще и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд взял злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 000 гривен.

Напомним, в декабре СБУ ликвидировала банду хорошо вооруженных фальшивомонетчиков.

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