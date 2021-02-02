Во вторник, 2 февраля, Верховная Рада Украины соберется на первое заседание V сессии ІХ созыва. Нардепы рассмотрят во втором чтении законопроект об общественном телевидении и радиовещании, который изменит порядок назначения и увольнения членов Набсовета НОТУ.

Также нардепы рассмотрят вопрос о включении в повестку проекта постановления о санкциях против Никарагуа. В первом чтении парламентарии рассмотрят законы об увеличении ответственности за домашнее насилие, о статусе судей и Высшем совете правосудия, о габаритно-весовом контроле, государственной пошлине на услуги нотариусов, изменения в закон о ценообразовании на пользование дорогами общего пользования, закон о третейских судах.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Во втором чтении сегодня будут рассмотрены проекты законов о повышении материальной помощи для детей с тяжелыми болезнями, усилении ответственности за преступления против журналистов, ветеринарной медицины и благополучии животных.

Кроме того нардепы планируют принять закон об электронных трудовых книжках, который должен в течение пяти лет ликвидировать обычные трудовые книжки.

Также в повторном первом чтении нардепы планируют рассмотреть совершенствование деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Кроме того, парламентарии хотят обязать Google и Microsoft платить налог в государственный бюджет.

Ранее мы писали, что Рада на этой неделе в третий раз попытается назначить Витренко первым вице-премьером.

Также рассказывали, что Рада планирует рассекретить зарплаты руководства госкомпаний.