В Украине всего в трех областях за сутки обнаружили больше 200 пациентов с Covid-19. Статистика по регионам
В Украине, где за сутки 2 394 человека заразились коронавирусом, общее число случаев Covid-19 достигло 1 223 879.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Меньше всего - 7 случаев Covid-19 - зафиксировали в Черниговской области.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 2 февраля:
Киев - 285 случаев;
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 55 случаев;
Житомирская область - 14 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 217 случаев;
Ивано-Франковская область - 278 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Львовская область - 114 случаев;
Николаевская область - 27 случаев;
Одесская область - 131 случай;
Полтавская область - 98 случаев;
Ровенская область - 54 случая;
Сумская область - 20 случаев;
Тернопольская область - 63 случая;
Харьковская область - 158 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 13 случаев;
Черкасская область - 157 случаев;
Черновицкая область - 159 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Напомним, запись на прививку от коронавируса в Украине решили делать онлайн.
Также мы писали о том, что вчера в двух областях Украины за сутки обнаружили всего по 3 новых случая коронавируса.