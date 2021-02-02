Во вторник, 2 февраля, в Московском городском суде будет проходить заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального. В районе здания суда меры безопасности усилены за час до его начала.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Дорога от метро "Преображенская площадь" до суда уставлена автозаками. Один квартал до здания оцеплен. Сюда могут пройти участники процесса и пресса. То есть протестующие к суду даже близко не подойдут. У проходящих мимо оцепления то и дело проверяют документы.

У входа в суд ОМОНа особенно много. Помимо спецназа суд окружен по периметру автозаками и автобусами полиции.

Напомним, суд сегодня будет рассматривать ходатайство ФСИН по замене условного срока Навального на реальный по делу "Ив Роше".

Также мы писали о том, что у Навального решили не проводить митинги по выходным. Акция протеста в поддержку оппозиционера запланирована на день судебного заседания, 2 февраля.