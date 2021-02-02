Компания Google выплатит 3,8 млн долларов, чтобы урегулировать дело о дискриминации при найме на работу и оплате труда.

Об этом сообщает пресс-служба министерства труда США.

В корпорации провели проверку и оказалось, что женщины и мужчины, занимавшие должности программных инженеров в нескольких подразделениях компании, получали неодинаковые зарплаты. Также в министерстве сообщили о расовой и гендерной дискриминации при трудоустройстве.

"Комиссия также выявило различия в нормах приема на работу, которые ставили в невыгодное положение женщин и азиатских кандидатов на должности инженеров по разработке программного обеспечения в офисах Google в Сан-Франциско, Саннивейл и Киркленд", - рассказали в минтруда.

В результате сторонам удалось достичь мирового соглашения, согласно которому Google выплатит свыше 3,8 млн долларов более чем 5,5 тысячи нынешних сотрудников и соискателям вакансий. Из этих средств будет выделена сумма в размере 1,25 миллиона долларов, дабы в течение следующих 5 лет скорректировать уровень заработной платы программных инженеров в Вашингтоне, Калифорнии и Нью-Йорке.

Напомним, сотрудники Google создали первый профсоюз в истории поискового гиганта.

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