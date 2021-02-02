По состоянию на утро вторника, 2 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 394 человека.

Напомним, что вчера, 1 февраля, в стране было выявлено 2 030 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 364 человека.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 223 879 человек. Выздоровели за последние сутки 11 457 человек (с начала эпидемии - 1 035 372 человека - Ред.). Умерло за сутки 156 пациентов (с начала эпидемии - 22 924 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 833 человека. Среди новых зараженных 117 детей и 213 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве ( 285 человек), Ивано-Франковской области (278), Запорожской области (217), Черновицкой области (159) и Харьковской области (158).

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал как Украину поставили в конец очереди по вакцинам.

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