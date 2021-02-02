После своего разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.

Это заявление прозвучало в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"Эта тема является предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах. У Украины есть четкая цель, и эта цель - полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить План действий, потому надо двигаться этим путем. Мы не отбрасываем возможности любых других статусов и форматов, если они действительно имеют добавочную стоимость, а заниматься фетишизацией разных статусов, просто "дайте очередной статус" - это лишнее", - пояснил министр иностранных дел Украины.

Видео: Свобода слова на ICTV

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