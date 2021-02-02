Коронавирусная инфекция в очередной раз доказала, что для нее не существует преград и закрытых зон. Так, за минувшие два месяца (с 1 декабря по 29 января - Ред.) количество зараженных Covid-19 на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) выросло в два раза.

Такие данные приводит приводит пресс-служба ЧАЭС в сети.

По состоянию на 1 декабря среди персонала ЧАЭС было зафиксировано 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 , из них - ни одного летального. А по состоянию на 29 января - уже 313 случаев коронавируса (300 человек выздоровели) и один сотрудник уже умер.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения ЧАЭС природа завоевывает покинутые человеком поселения.

Так же мы рассказывали, что Меркель пообещала вакцинировать всех немцев до конца лета.