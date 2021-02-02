В Италии может пройти необычный судебный процесс, уходящий своими корнями в далекое прошлое. Один из потомков Данте Алигьери, великого поэта эпохи раннего Возрождения, автора мистической "Божественной комедии" хочет добиться отмены судебного приговора для своего предка, вынесенного почти 700 лет назад.

Об этом передает газета The Guardian.

Репутация Данте Алигьери сегодня не нуждается в реабилитации: его "Божественная комедия", прослеживающая путь поэта через Ад, Чистилище и Рай, справедливо считается одним из величайших произведений, когда-либо написанных человеком. Но более чем через 700 лет после того, как Данте был обвинен в коррупции и приговорен к сожжению, его потомок пытается очистить имя поэта.

Сперелло ди Серего Алигьери, астрофизик, и профессор права Алессандро Траверси работают над тем, чтобы узнать, можно ли отменить приговор 1302 года Данте за коррупцию на политическом посту.

Напомним историю вопроса. В начале XIV века Флоренция была разделена между Черной и Белой фракциями, образовавшимися после распрей между гвельфами (политическое течение в Италии XII - XVI веков, представители которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи в Италии - Ред.). Данте, член Белой фракции, был обвинен в коррупции, когда Черные взяли город под свой контроль в 1301 году. Поэту назначили штраф в 5 000 флоринов и приговорили к двухлетнему изгнанию с постоянным запретом занимать государственные должности. Когда в марте 1302 года он не явился в суд, то был заочно приговорен к смертной казни.

"Это были политические процессы, и наказание в виде изгнания и смерти, примененное к Данте, моему дорогому предку, несправедливо и никогда не отменялось, как это произошло с Галилео Галилеем, - рассказал Сперелло ди Серего Алигьери. - И поэтому, если это разрешено законодательством, мы будем просить о пересмотре".

Согласно итальянским законам, любое окончательное решение может быть пересмотрено, если появятся новые доказательства невиновности преступника. Срок запроса, который может быть предложен наследником осужденного, не ограничен.

"Данте было вынесено два приговора. Первым было изгнание, вторым - смерть, и будет интересно понять, могут ли в свете флорентийских статутов того времени и действующих правовых принципов эти два решения подлежать пересмотру", - добавил адвокат Траверси.

Действия по реабилитации Данте начнутся с конференции в мае, в которой примут участие историки, лингвисты, юристы и Антуан де Габриелли, потомок Канте де Габриелли да Губбио, флорентийского чиновника, который осудил Данте. Эксперты будут расследовать, были ли приговоры Данте справедливыми, или как сказал Траверси, "отравленным плодом политики, использовавшей справедливость для нападения на противника".

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