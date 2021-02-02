Меркель пообещала вакцинировать всех немцев до конца лета
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинировать все взрослое население страны до конца лета.
"Мы обещаем, что до конца третьего квартала, то есть, до конца лета, мы предложим привиться каждому гражданину, и мы обещание сдержим", - сказала она журналистам после встречи с властями регионов, представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии.
Об этом передает "Интерфакс".
Канцлер добавила, что это произойдет даже в том случае, если вакцины от Johnson & Johnson и CureVac, которые до сих пор не одобрены медицинским регулятором Евросоюза - Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не появятся на рынке ЕС.
Она сделала это заявление в ответ на критику, что этот процесс в стране идет слишком медленно и Германия значительно отстает с вакцинацией от Британии, США и Израиля.
Канцлер пояснила, что ЕМА придерживаются принципа тщательного изучения препаратов перед его одобрением, а не экстренной выдачи разрешений.
"В некоторых моментах этот путь был медленнее, но я думаю, что на это были веские причины", - отметила Меркель.
Ранее "Страна" сообщала, что Европол предупредил туристов о мошенничестве с сертификатами тестов на коронавирус.