Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинировать все взрослое население страны до конца лета.

"Мы обещаем, что до конца третьего квартала, то есть, до конца лета, мы предложим привиться каждому гражданину, и мы обещание сдержим", - сказала она журналистам после встречи с властями регионов, представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии.

Об этом передает "Интерфакс".

Канцлер добавила, что это произойдет даже в том случае, если вакцины от Johnson & Johnson и CureVac, которые до сих пор не одобрены медицинским регулятором Евросоюза - Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не появятся на рынке ЕС.

Она сделала это заявление в ответ на критику, что этот процесс в стране идет слишком медленно и Германия значительно отстает с вакцинацией от Британии, США и Израиля.

Канцлер пояснила, что ЕМА придерживаются принципа тщательного изучения препаратов перед его одобрением, а не экстренной выдачи разрешений.

"В некоторых моментах этот путь был медленнее, но я думаю, что на это были веские причины", - отметила Меркель.

Ранее "Страна" сообщала, что Европол предупредил туристов о мошенничестве с сертификатами тестов на коронавирус.