Единственной задержанной по "делу телеграмм-каналов", одесситке Виктории Даскалице, которая является гражданской женой одного из лидеров одесского Антимайдана в 2014 году Артема Давидченко, избрали меру пресечения.

О решении суда "Стране" сообщил адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, Даскалице определили содержание под стражей с правом выйти под залог в размере 1,5 млн гривен.

Напомним, 1 февраля, Служба безопасности Украины объявила о разоблачении сети Телеграм-каналов, которые, по утверждению спецслужбы, занимались дестабилизацией ситуации в стране и управлялись из России. Среди них известные анонимные Телеграм-каналы "Резидент", "Легитимный" и другие. Сами каналы называли эту информацию местью властей за разоблачение коррупции.

"Страна"подробно разбиралась в этом деле, публикуя и анализируя текст подозрения и другие материалы следствия.