Заправщики снова начали переписывать ценники. Буквально за последние несколько дней бензин и дизель на многих АЗС подорожали от 20 копеек до гривны на литре, а на некоторых - сразу на 2 гривны. Автогаз уже стоит больше 13 гривен, хотя еще недавно продавался по 12 гривен.

Причем, это уже не первая волна ценовых экспериментов. В декабре прошлого года в Украине на 10% подорожали практически все виды автомобильного топлива, что тогда поясняли ростом нефтяных котировок. В январе этого года ценники еще подскочили. "После затяжных новогодних праздников многие АЗС начали пополнять запасы, возник повышенный спрос, и оптовики подняли цены", — пояснил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев.

Сейчас, по его словам, ценники переписывают "по инерции", хотя фактически объективных причин для этого нет, ведь ни скачков нефтяных котировок, ни валютных качелей (а именно цена на нефть и курс доллара определяют стоимость бензина) не наблюдается.

Впрочем, как отметил руководитель консалтингового агентства "А-95" Сергея Куюн, за последние месяцы автомобильное топливо на опте подрожало на 4 гривны за литр, а в рознице - только на 2 гривны. Так что у заправщиков есть еще "зазор" в 2 гривны, и, скорее всего, они попытаются втиснуть его в ценники.

"Страна" разбиралась, что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз.

Как за выходные переписали ценники

По данным агентства "А-95", за прошедшие выходные, с 29 января по 1 февраля, цены на бензин и дизель на многих заправках повысились от 20 копеек до гривны на литре. В частности, в сети WOG топливо подорожало на 50 копеек (бензин - до 29,99 гривен, дизель — до 28,99 гривен). На заправках Glusco цены повысились на 40 копеек (бензин - до 27,75 гривен, дизель — до 26,75 гривен). AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, Motto, Mango и другие повысили ценники на 10-60 копеек за литр.

Но больше всего топливо подорожало на АСЗ, которые принято считать подконтрольными группе "Приват" (они оформлены на разных собственников), скажем, "Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. Всего таких заправок порядка 1,6 тысяч, это одна из крупнейших сетей в стране. И за минувшую неделю они повысил ценник сразу на 2 гривны за литр - сначала 28 января (на гривну), а затем - 30 января (еще на гривну), — рассказал нам Сергей Куюн.

За счет ценовых экспериментов крупных сетей в среднем по стране всего за пару дней бензин и дизель подорожали на 53 копейки на литре: А-95 - до 26,47 гривен, дизель — до 25,86 гривен.

А так как крупные сети запустили подорожание, с понедельника начали инерционно повышаться и ценники на остальных АЗС, — говорит Сергей Куюн.

Почему заправки Коломойского вдруг в один момент взвинтили ценники сразу на две гривны?

Сергей Куюн говорит, что АЗС "Привата" достаточно долго не реагировали на общий рыночный тренд - повышение цен на бензин и дизель, которые начался еще в прошлом году и был связан с подорожанием нефтепродуктов.

"С октября пошли в рост нефтяные котировки - с 37 долларов они взлетели на январь этого года до 55 долларов за баррель. В итоге нефтепродукты в опте подорожали в среднем на 4 гривны. Многие АЗС также начали поднимать ценники, но аккуратно - на 1-2 гривны за литр. Но станции "Привата" тогда взяли паузу. Отчасти потому, что они торгуют ресурсом "Укртатнафты", там своя переработка и достаточно длинное сырьевое плечо - до полутора месяцев. В январе идет переработка еще ноябрьской, более дешевой нефти. Это позволяло удерживать ценники, когда другие их повышали. Но сейчас мы получили ситуацию, что повысили цены как те, кто раньше их не пересматривал, так и те, кто их уже по несколько раз переписал", — говорит Куюн.

Геннадий Рябцев отмечает, что "логику в действиях самой крупной сети уловить сложно", и на самом деле непонятно, почему дорожает топливо, хотя формально сейчас объективных причин для этого нет.

Что будет с ценами дальше

Стоит отметить, что бензин, дизель и автогаз дорожают еще с прошлого года. В декабре ценники подскочили в среднем на 10%, что тогда поясняли ростом нефтяных котировок и скачком курса евро (к евро привязаны оптовые цены на нефтепродукты на границе Украины) . Но, как говорит Сергей Куюн, многие сети не решились повысить цены по полной. Если на опте нефтепродукты подорожали на 4 гривны за литр, то в рознице - только на 2 гривны.

То есть, остался еще потенциал для роста - 2 гривны на литре. И в ближайшее время сети пытаются "втиснуть" их в ценники. Тем более, что локдаун закончен, и спрос на автотопливо снова пошел вверх.

Таким образом, бензин в среднем по стране может подтянуться к ценнику 28,5 гривен, а дизель — к 27,8 гривен. А на некоторых АЗС и бензин и дизель могут перешагнуть психологическую отметку в 30 гривен за литр. И это если не будет скачка доллара, так как каждая гривна на курсе - это плюс 70-80 копеек на литре бензина.

С автогазом - отдельная история. "С ним пересекается сжиженный газ, который используют также для котельных. И, как только температуры воздуха опускается, спрос на такой ресурс в Европе растет, и, соответственно, идут вверх ценники. Собственно, это стало одной из причин подорожания автомобильного газа больше чем на гривну за последнее время (сейчас он стоит 13,19 гривен за литр - Ред). Но с отступлением морозов цены просядут", - говорит Рябцев.

"Бодяжат и не доливают"

Эксперты говорят - даже сейчас на рынке немало сравнительно недорогих предложений - можно найти бензин, минимум, на гривну дешевле, но на "хитрых" АЗС.

"В последнее время активизировались "серые" АЗС. После прошлогодней зачистки рынка этот сегмент восстановился, как минимум, на две трети. Мы со всей страны получаем сигналы, что открываются нелегальные заправки. Для них сейчас благоприятный период, так как в связи с карантином действует мораторий на проверки", — говорит Куюн.

Рябцев добавил, что нелегалы продают порядка миллиона литров бензина и дизеля в год. При этом "левое" топливо продается и на АЗС, которые работают официально. "Мы проводили исследование, и обнаружили, что на многих заправках розничные цены на бензин, если учесть опт и все налоги, даже убыточные. Но такого ведь быть не может, значит, есть лазейки", — отмечает Куюн. Также эксперты говорят об ухудшении качества топлива и обслуживания - на АЗС много фальсификата, некоторые станции не доливают баки и откровенно бодяжат. "А так как проверок фактически нет, ничто не мешает им зарабатывать на водителях", — подытожил Геннадий Рябцев.