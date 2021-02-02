В Белой Церкви мужчина потерял управление и сбил мужчину с четырехлетним ребенком на переходе.

Авария произошла 30 января на проспекте Князя Владимира. Мужчина с ребенком в это время были на тротуаре, сообщили в патрульной полиции Киевской области.

"35-летний водитель Renault Logan, двигаясь по проспекту, не справился с управлением, в результате чего совершил выезд на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов и металлическое ограждение. В результате ДТП 45-летний мужчина и 4-летняя девочка получили травмы, их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

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