В 63-летнем возрасте скончался уроженец Львова, режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

О его смерти 1 февраля написал в своем Фейсбуке бывший министр культуры Украины Евгений Нищук, который был дружен с театральным деятелем.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш Драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Мой большой друг. Огромная потеря для меня... для всех нас. Пишу о тебе в прошедшем времени и не верю... Разрывается сердце от боли", - написал Нищук.

Причину смерти режиссера он не назвал.

Режиссер, продюсер, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" родился в 1957 году во Львове в семье инженеров. В детстве и юности занимался музыкой, но затем выбрал режиссуру. Получив соответствующее образование, он не только ставил спектакли, но также организовывал гастроли артестов, например Елены Камбуровой.

С декабря 2007 года Проскурня входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.

С 2009-го до 2015 года работал главным режиссером Черкасского драмтеатра. В 2013–2014 годах снял кинопроект "Наш Шевченко", разработал концепцию выставки "Шевченкомания" в "Художественном арсенале".

В течение длительного времени сотрудничал с иерархами УПЦ Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и других конфессий.

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