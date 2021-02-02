Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко, против которого в январе США ввели санкции, начал серию публикаций относительно тех, кто пытался вмешаться во внутренние дела США.

Первую порцию разоблачений - переписку 2019 года Ермака с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и свой комментарий - он опубликовал на Фейсбуке 1 февраля.

"Я убежден, что Андрей Ермак должен стать главным фигурантом американских санкций с учетом его попыток организовать встречу президента Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в обмен на гарантии в расследовании дела "Буризмы" и сына Байдена", - заявил Телиженко.

По его словам, Ермак считал Руди Джулиани ключом от всех вопросов, "а сегодня пытается прикрыть себя и осудить всех, кто имел дело с адвокатом президента США".

"Кроме того, я присутствовал при телефонном разговоре Джулиани и Ермака. Последний, уже после встречи с адвокатом президента США в Мадриде, подтвердил, что договоренности по содействию в расследовании вмешательства в президентские выборы США 2016 года и также "Буризмы" будут исполнены", - сообщил экс-дипломат.

Телиженко привел сканы переписки Ермака с Волкером, призвав подписчиков обратить внимание на то, как все начиналось с координации осуждения вмешательства в американский избирательный процесс 2016 года.

"В результате же, должностные лица, которые вмешивались в выборы в другом государстве (в 2016 году, инициировав дело против Пола Манафорта - Ред.), - Лещенко, Сытник и Ко - не только сохранили свои должности, но еще и получили новые назначения", - резюмировал Телиженко.

В переписке Ермак и Волкер сначала договариваются о встрече. После этого Волкер пишет об инициировании расследования вмешательства некоторых украинских политиков во внутренние процессы США, особенно касающиеся "Бурисмы" и выборов 2016 года.

Затем Волкер сообщает послу США в ЕС Гордону Сондленду о предстоящей встрече в Мадриде Ермака и Джулиани и о том, что Зеленский сделает некое заявление для прессы во время визита в Вашингтон - видимо, насчет вмешательства украинцев в американские дела.

А некоторое время спустя Волкер рассказывает Сондленду, что указал Ермаку, что именно должен будет сказать Зе в своем заявлении.

И в очередном послании Волкеру Ермак требует определить точную дату визита Зеленского в США и обещает, что президент заявит о перезагрузке отношений двух стран и расследовании по "Бурисме" и выборам.

Напомним, помимо Телиженко под санкции США попали нардепы Деркач и Дубинский, а также бизнесмен Онищенко.

Ранее "Страна" писала, что после введения ограничений аккаунты Телиженко в Google были заблокированы.