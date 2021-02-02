Телиженко не сообщил, откуда у него переписка Ермака. Фото: Facebook/ andrii.telizhenko

Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко, против которого в январе США ввели санкции, начал серию публикаций относительно тех, кто пытался вмешаться во внутренние дела США.

Первую порцию разоблачений - переписку 2019 года Ермака с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и свой комментарий - он опубликовал на Фейсбуке 1 февраля.

"Я убежден, что Андрей Ермак должен стать главным фигурантом американских санкций с учетом его попыток организовать встречу президента Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в обмен на гарантии в расследовании дела "Буризмы" и сына Байдена", - заявил Телиженко.

По его словам, Ермак считал Руди Джулиани ключом от всех вопросов, "а сегодня пытается прикрыть себя и осудить всех, кто имел дело с адвокатом президента США".

"Кроме того, я присутствовал при телефонном разговоре Джулиани и Ермака. Последний, уже после встречи с адвокатом президента США в Мадриде, подтвердил, что договоренности по содействию в расследовании вмешательства в президентские выборы США 2016 года и также "Буризмы" будут исполнены", - сообщил экс-дипломат.

Телиженко привел сканы переписки Ермака с Волкером, призвав подписчиков обратить внимание на то, как все начиналось с координации осуждения вмешательства в американский избирательный процесс 2016 года.

"В результате же, должностные лица, которые вмешивались в выборы в другом государстве (в 2016 году, инициировав дело против Пола Манафорта - Ред.), - Лещенко, Сытник и Ко - не только сохранили свои должности, но еще и получили новые назначения", - резюмировал Телиженко.

В переписке Ермак и Волкер сначала договариваются о встрече. После этого Волкер пишет об инициировании расследования вмешательства некоторых украинских политиков во внутренние процессы США, особенно касающиеся "Бурисмы" и выборов 2016 года.

Затем Волкер сообщает послу США в ЕС Гордону Сондленду о предстоящей встрече в Мадриде Ермака и Джулиани и о том, что Зеленский сделает некое заявление для прессы во время визита в Вашингтон - видимо, насчет вмешательства украинцев в американские дела.

А некоторое время спустя Волкер рассказывает Сондленду, что указал Ермаку, что именно должен будет сказать Зе в своем заявлении. 

И в очередном послании Волкеру Ермак требует определить точную дату визита Зеленского в США и обещает, что президент заявит о перезагрузке отношений двух стран и расследовании по "Бурисме" и выборам. 

 

Скриншот из Фейсбук Андрея Телиженко

Переписка Ермака, с.1Переписка Ермака, с.2Переписка Ермака, с.3Переписка Ермака, с.4Переписка Ермака, с.5Переписка Ермака, с.6Переписка Ермака, с.7Переписка Ермака, с.8Переписка Ермака, с.9Переписка Ермака, с.10Переписка Ермака, с.11Переписка Ермака, с.12

Напомним, помимо Телиженко под санкции США попали нардепы Деркач и Дубинский, а также бизнесмен Онищенко.

Ранее "Страна" писала, что после введения ограничений аккаунты Телиженко в Google были заблокированы

 

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.