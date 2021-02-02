Печерский районный суд Киева 21 января обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката хозяина агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по изменению подследственности дела против него, которое сейчас ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). То есть - рассмотреть ходатайство о том, чтоб забрать это дело у НАБУ и передать в иной следственный орган.

О решении суда сообщается на сайте холодинга.

"Суд признал наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений. Также 28 января Апелляционный суд Киева, которому подсудны все решения Печерского суда Киева, отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе, то есть своим решением подтвердил законность решения Печерского суда от 21.01.2021 года", – говорится на сайте компании.

По мнению "Укрлендфарминга", такой вердикт суда подтверждает, что давление НАБУ на компанию и персонально Бахматюка связано с прямым конфликтом интересов директора НАБУ Артема Сытника, главным свидетелем стороны обвинения которого в коррупционном правонарушении был советник сестры Бахматюка.

В заявлении агрохолдинга также говорится, что детективы НАБУ имеют прямой конфликт интересов в деле, так как проходят по делу СБУ по шантажу работников банка Бахматюка гражданкой Иреной Росс.

"Дело о предоставлении рефинансирования ВиЭйБи Банку, которым терроризируют нашу компанию, было закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления. Возобновлено и передано НАБУ дело было именно после заявления шантажистки. Вышеупомянутая гражданка находится в розыске, ей инкриминируют шантаж работников ВиЭйБи банка. Следствие установило ее связи с детективами НАБУ", - заявляется пресс-служба агрохолдинга.

В компании считают, что "надуманное, сфабрикованное дело НАБУ разваливается. Но, к сожалению, уже произошли процессы, за которые никто из чиновников НАБУ не понес ответственности. В результате незаконного террора работников НАБУ было полностью остановлено производство на 37 предприятиях группы компаний "Укрлендфарминг". Без работы остались 13 000 украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Закрываются птицефабрики. Уже в ближайшее время этот перечень жертв личной мести Артема Сытника может пополниться, если закон не встанет на защиту наших прав от произвола коррумпированных чиновников".

Ранее "Страна" приводила слова Бахматюка о том, как война НАБУ с его бизнесом отразилась на ВВП Украины.

Мы также писали об обращении бизнесмена к президенту Владимиру Зеленскому с призывом положить конец беззаконию со стороны НАБУ.