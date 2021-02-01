В Кировограде неизвестный мужчина выхватил у женщины сумку и побежал в сторону учебного заведения.

Происшествие случилось днем на улице Беляева, передает патрульная полиция Кировоградской области.

Получив приметы нападавшего, патрульные уже через несколько минут обнаружили его у прилегающей территории школы. В руках мужчины была женская сумка.

Увидев служебную машину, вор пытался скрыться, но не успел и был оперативно задержан патрульными.

Потерпевшая узнала вероятного вора. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

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