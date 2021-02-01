Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали растения зоны отчуждения в зимнем инее. На них деревья и кустарники выглядят словно хрустальные.

Эффектные снимки появились в Фейсбуке организации в начале последнего зимнего месяца.

Также для интересующихся научным туризмом работники заповедника рассказали, что будет происходить с обитателями зоны отчуждения в феврале.

По словам ученых, на деревьях уже появится буроватый цвет - такой кора становится в преддверии весны. А на вербе уже станут заметны признаки роста почек.

Из-за увеличения светового дня охотнее начнут петь птицы - от мелких синиц до крупных тетеревов и сов.

Зайцы пустятся в брачные игрища, а у медведицы приведут в берлогах потомство - крохотных медвежат.

Ранее "Страна" публиковала фото серых куропаток, которые поселились на открытых участках в зоне ЧАЭС.

Мы также рассказывали, что в заповеднике у Чернобыльской АЭС зимует стадо одичавших домашних коров.