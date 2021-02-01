В Луцке мошенник прикинулся сотрудником гипермаркета "Эпицентр" и обманул на 22 тысячи гривен мужчину, который хотел купить холодильник и три телевизора.

Об этом рассказало издание V24 со ссылкой на решение местного суда.

Отмечается, что инцидент произошел еще в январе 2016 года. Аферист по телефону пообещал продать мужчине технику по цене, которая была ниже рыночной. Спустя несколько дней, когда они встретились в гипермаркете "Эпицентр", мошенник заявил пострадавшему, что якобы работает продавцом.

Покупатель отдал мужчине 22 тысячи гривен, после чего тот скрылся в неизвестном направлении.

Ранее "Страна" сообщала, что во время локдауна в Украине появился новый вид мошенничества, когда клиенты сами отдавали твою технику.

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