Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом глава украинского МИД написал в своем Твиттере вечером 1 февраля.

"Во время нашего первого звонка сегодня секретарь Блинкен и я подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США. Договорились поднять уровень амбиций и начать новую эру в наших отношениях. Благодарен за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Кулеба.

Разговор прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

" После исключения из фракции "Слуга народа" Дубинского состоялся первый публичный контакт украинских властей с новой американской администрацией: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Теперь ждём звонка Байдена?" - написал канал.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден и Блинкен недовольны Нормандским форматом и хотят подключиться к переговорам по Донбассу.

Мы также моделировали ситуацию, при которой администрация Байдена действительно сможет достичь прогресса в переговорах с Россией по Донбассу.