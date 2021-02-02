Тайное исключение Дубинского из "слуг"

Вчера закончилась история с исключением из фракции "Слуги народа" нардепа Александра Дубинского. Закончилась позорно: его исключили, но исключили исподтишка, собрав подписи втайне от самого обвиняемого, но при этом под непосредственным контролем руководства фракции. И таким образом Зе-команда дважды в одном эпизоде продемонстрировала свою слабость.

В первую очередь, власть продемонстрировала, что откровенно легла под американцев. Так как Дубинского исключили из фракции по причине того, что Минфин США назвал его виновным во вмешательстве в американские выборы и ввел против него санкции.

Украинское руководство, как видим, следует указаниям федерального правительства намного угодливее, чем руководство любого американского штата. Из чего остается сделать вывод, что Украина – даже не штат, а заморская территория. А статус Зеленского ниже, чем статус губернаторов Айовы или Аляски.

Однако второе проявление слабости еще более позорно: способ, которым Дубинского исключали из фракции, стал доказательством того, что Зе-команда боится этого депутата.

Правда, даже несмотря на тайное (от Дубинского) голосование, этот способ был глупым: можно не сомневаться, что все 48 "слуг", голосовавших против исключения или воздержавшихся, уже сообщили исключенному о своем выборе. Проблема может быть только с одним: не исключено, что Дубинскому о своей поддержке сообщили намного больше, чем 48 человек. И теперь ему придется решить, кто соврал, а кто сказал правду.

Этот страх целой фракции перед одним депутатом ясно дал понять, что после исключения политическая карьера Дубинского не заканчивается. Его даже не стали снимать с должности зама главы финансово-банковского комитета парламента, которая входит в квоту "Слуги народа". А значит, часть фракции будет ориентироваться на исключенного коллегу, даже несмотря на его формальное отсутствие.

Что касается дальних политических перспектив, то Дубинский все равно не связывал бы их с умирающей на глазах партией власти. Еще в 2019-м начали ходить слухи о том, что на развалинах "Слуги народа" будут создаваться 2-3 новые партии. Теперь этот процесс ускорится.

Новый соцопрос: "ОПЗЖ" снова первая

А в том, что развалины "Слуги народа" – это вопрос недалекой перспективы, уже не сомневается абсолютное большинство граждан. Вчера центр "Соцмониторинг" опубликовал результаты последнего опроса, в которых подтвердились данные, которые неделей ранее опубликовал КМИС: партия Зеленского – больше не лидер партийного рейтинга.

Собственно, данные "Соцмониторинга" дали ответы на все вопросы, которые были после недавней публикации КМИСа: они не подтвердили внезапно возросшие рейтинги "Голоса" и партии Гройсмана, зато поставили "знак качества" на главных для страны цифрах – о лидерстве среди партий.

Так что теперь уже есть все основания говорить о том, что первое место в партийных рейтингах занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Это казалось невозможным после потери Крыма и половины Донбасса, но произошло: впервые после февраля 2014 года самой популярной в Украине стала партия, представляющая Юго-Восток.

Данный факт кого-то радует, кого-то шокирует, но вряд ли кто-то сможет отрицать: "ОПЗЖ" единственная парламентская партия, которая настаивает на выполнении политической части Минских соглашений, что пока является единственным реалистичным планом достижения мира на востоке страны. Конечно, не все 73% избирателей Зеленского двухлетней давности готовы принять те компромиссы, которые предусматривает политическая часть Минска, но очевидно, что на данный момент другого варианта мирной реинтеграции Донбасса не существует.

Поэтому дальнейшее перетекание электората "слуг" к "ОПЗЖ" выглядит неизбежным – и нельзя исключать, что партия Бойко достигнет максимальных показателей Партии регионов (33-35%) даже при отсутствии Крыма и половины Донбасса. Потому что мир – это то, чего хочет не только Юго-Восток, но и большинство Центра, и даже часть Запада.

СБУ: "Легитимный" и "Резидент" – российские резиденты

Виктория Даскалица, фото: Страна

Тем временем власть в срочном порядке ищет виновных в своем наступающем крахе. Вчера СБУ заявила о проведенном расследовании, которое выявило, что якобы за двумя топовыми телеграм-каналами – "Легитимным" и "Резидентом", – а также за еще десятком менее известных каналов стоят российские спецслужбы, а их модератором якобы является эмигрировавший лидер одесского Антимайдана Артем Давидченко.

Собственно, СБУ не стала пионером в этом вопросе: первой была Служба внешней разведки, которая в своей "Белой книге" опубликовала "данные" о том, что в Украине на "страну-агрессор" работают "пророссийские" каналы. Правда, в том случае речь шла только о голословных обвинениях, которые не привели (пока?) к каким-либо репрессиям.

А вот Служба безопасности решила перещеголять конкурентов и потому в срочном порядке соорудила уголовное дело, по которому уже задержала гражданскую жену Давидченко. Но доказательная база у СБУ близка к нулю.

Ведь, даже если все, что говорится в подозрении, выданном Виктории Даскалице, правда, то все обвинение сводится к тому, что она выступала посредником в получении денег от украинских заказчиков за платные публикации на вышеупомянутых телеграм-каналов. Никаких доказательств насчет российского происхождения этих денег в подозрении нет. И, тем более, нет ничего по поводу сотрудничества с российскими спецслужбами.

Да и само содержание "Легитимного" и "Резидента" ничем не подтверждает версию о "российском следе": оба эти канала занимались публикацией инсайдов о ее внутренней кухне. И если эта кухня пронизана коррупцией, то тут надо не искать "руку иностранного государства", а устранять собственные проколы.

Цензор-русофоб: за что запрещают книги из России

Запретивший "Мастера и Маргариту" Сергей Олийнык состоит в ОУН и имеет награду от Порошенко. Фото: Укринформ

Одним из ключевых электоральных проколов Зе-команды стало то, что на многих направлениях она сохранила кадры, оставшиеся от эпохи Порошенко. И эти кадры при попустительстве власти продолжали вести ту политику, против которой проголосовали 73% граждан Украины.

Характерным примером стал длящийся уже несколько дней скандал с интервью, которое дал куратор печатной продукции в Гостелерадио Сергий Олийнык. Который, видимо, уже понял, что Зеленский ничем не отличается от Порошенко, а потому решил откровенно рассказать о своих взглядах на ввозимую из России литературу.

Собственно, взгляд чиновника, который из порошенковской эпохи перекочевал в зеленскую и стал одним из ее маркеров, очень прост: книги из России нужно запретить. Потому что любая хорошо изданная книга уже работает на имидж "страны-агрессора".

На сегодняшний день такие взгляды уже никого не удивляют, потому что вся власть скопом заявляет, что российской пропагандой является "Спутник V". В таком контексте почему бы не стать "российской пропаганде" и хорошо изданному альбому репродукций Ван Гога? Вот если бы его отпечатали плохо и на туалетной бумаге, тогда другое дело.

По этой логике, в Украине нужно продавать только плохой бензин, производимый из российской нефти. Потому что хороший бензин – это ведь тоже российская пропаганда…

Однако пан Олийнык этим тезисом не ограничился. Он посокрушался насчет того, что при нынешней Раде нельзя рассчитывать на "прогрессивный" закон о запрете российских книг, но объяснил, что и в нынешней ситуации есть способы борьбы с качественной российской продукцией. Поэтому "Мастер и Маргарита" запрещена из-за упоминания в предисловии неправильного российского киноактера, а сказка об Илье Муромце – из-за того, что богатырей Руси назвали "русскими".

А верхом маразма стало объяснение запрета серии книг Акунина о Фандорине. "Пропаганда силовиков" времен Российской империи не запрещена никаким законом, но, как оказалось, Фандорин все равно должен выглядеть кровавым опричником, потому что он расследовал преступления "примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ".

По этой логике все жители Российской империи времен карательной операции против черкесов в 1863-64 годах были "кровавыми опричниками", включая соратников Тараса Шевченко – Николая Костомарова и Пантелеймона Кулиша. Но вот как раз Эраст Фандорин "кровавым опричником" быть не мог, потому что события первой книги о нем происходят в 1886-м.

Поэтому очевидно, что в данном случае дело не в черкесах, а в откровенном ксенофобе (кстати, члене ОУН), которого поставили главным цензором над российскими книгами. И это не смущает Зеленского, риторика которого, впрочем, уже тоже похожа на откровения цензора из Гостелерадио.

"Свобода" против партии Порошенко: как Маруся Зверобой стала Манькой Облигацией

Маруся Зверобой и Петр Порошенко, фото: eurosolidarity.org

Тем временем в лагере подобных "олийныков" началась внутренняя война. Причиной для нее стало вакантное место в парламенте, которое освободил ставший мэром Надворной Ивано-Франковской области нардеп Зиновий Андриевич. Учитывая специфику региона, главная борьба за это место развернулась между представляющей партию Порошенко Марусей Зверобой и партией "Свобода", которая хочет продвинуть в Верховную Раду бывшего вице-спикера Руслана Кошулинского.

Именно в связи с этим противостоянием свободовка Ирина Фарион опубликовала текст, в котором Маруся Зверобой представлена "Манькой Облигацией" – махинаторшей, которая наживалась на помощи фронту и устраивала удостоверения участников боевых действий сыновьям Порошенко, Турчинова и Луценко.

Насколько обвинения соответствуют действительности, станет ясно по тому, как отреагирует на них скандальная блогерша: если информация от Фарион – вранье, то тут есть с чем идти в суд.

Но, даже если суда не будет, очевидно, что жесткое противостояние партий Порошенко и Тягнибока не прекратится, потому что на самом деле вопрос не только в парламентском мандате – тут давняя история обид, тянущихся с 2014 года.

Тогда, как известно, "Свобода" с подачи новоизбранного президента Порошенко стала одним из главных могильщиков Верховной Рады 7 созыва – в обмен на обещание гарантированного попадания в 8 созыв. Но Порошенко (как говорят, по настоянию Вашингтона) союзников "кинул". А в последние 2 года еще и влез на свободовскую электоральную территорию, вернув партию Тягнибока в состояние средненького регионального проекта.

Так что здесь будет не просто битва за Надворную – это борьба за политическое будущее, которое возможно только у одной из этих партий. Той, которая выиграет Галичину.