Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала возможность создания новой коалиции в парламенте вместе со "Слугой народа", о чем 1 февраля говорил глава фракции Давид Арахамия.

Как сообщает LB.ua, об этом Тимошенко сказала на брифинге после окончания согласительного совета.

На ее взгляд, единственный выход из кризиса, в котором оказалась Украина, - это объединение всех политических сил.

"Я могу сказать так. Как дважды премьер-министр я не просто знаю, в какой ситуации сейчас страна. А я вижу практически трагическое развитие событий, когда летит в пропасть все: экономика, социальная сфера, доходы и жизни людей. Страна теряет свой суверенитет по всем направлениям абсолютно. Практически страной управляют против интересов украинцев. Поэтому я не раз говорила и сейчас хочу сказать, что единственный выход из этой ситуации - это объединение всех политических сил. Потому что зло сейчас лежит не между востоком и западом Украины, не между партиями. Сегодня зло - это такая черная стратегия, которая ликвидирует украинскую нацию и суверенитет украинского государства. Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы. Без исключения. И объединиться вокруг того, чтобы вернуть Украину на путь развития и возрождения, становления", - заявила она.

У Тимошенко поинтересовались насчет новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие".

"Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - ответила она.

Любопытно, что буквально в пятницу президент Зеленский жестко потроллил Тимошенко, обвинив ее в двуличии по поводу закона о референдуме.

"Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но – бац! Вуаля! – и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам или по скольких там. Думаю, мэм "фейспалм" можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний!", - сказал Зеленский.

Между тем, слухи о возможной коалиции между партией президента и "Батькивщиной" в последнее время усиленно ходят по Раде. "Страна" разбиралась насколько они обоснованы.