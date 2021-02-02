Военные устроили госпереворот в Мьянме (она же Бирма), граничащей с Китаем.

Закончилась недолгая эпоха гражданского правления под руководством нобелевского лауреата, 75-летней Аун Сан Су Чжи - бывшего лидера прозападной оппозиции, которая провела 15 лет под арестом, а четыре года назад фактически возглавила страну.

Военные Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение, пока сроком на год.

За Мьянму, как за рынок, так и за геополитический фактор борются США и Китай, и в экспертной среде видят в последних событиях китайский след. По территории Мьянмы пролегает важный для Китая энергетический коридор из порта, находящегося в штате, где проживает мусульманское меньшинство рохинджа. В конце января лидер КНР Си Цзиньпин подписал соглашение о расширении мощностей порта, что позволяет пустить часть нефти в обход уязвимого Малаккского пролива.

В Украине тем временем в промайданной среде традиционно увидели "российский след" и уже примеряют ситуацию в Мьянме на Украину, пугая и у нас "приходом хунты".

Разбирались, что произошло с Мьянме, какова роль Китая и как госпереворот может повлиять на ситуацию в мире.

Как военные взяли страну под контроль

Причиной для захвата власти силовики назвали мошенничество на прошедших в ноябре всеобщих выборах. Мьянма находилась полностью под властью военных с 1988 до 2011 года, а в 2015-м оппозиционная партия "Национальная лига за демократию" во главе с Су Чжи победила на парламентских выборах и сформировала новое правительство.

В ноябре минувшего года "Лига" вновь победила, получив больше 80% мест в парламенте. Многие восприняли этот результат как своеобразный вотум доверия гражданскому правительству Су Чжи (она не может занимать пост президента, поскольку у ее детей британское гражданство).

"Мама Су" очень популярна в Мьянме - после ноябрьских выборов объявили о ее победе, которую не признали военные

Военные оспорили результаты и подали жалобы в Верховный суд против президента и главы избирательной комиссии. ЦИК обвинения в подтасовках отрицает.

1 февраля местный телеканал объявил, что власть в стране передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

Су Чжи, президента Мьянмы Вин Мьин и других членов правящей партии "Национальная лига за демократию" арестовали в ходе серии рейдов.

По всей стране - перебои с интернетом, к банкоматам выстроились очереди, а банки приостановили транзакции.

В написанном незадолго до ареста письме Су Чьи призвала сторонников "не принимать это" и "протестовать против переворота". По ее словам, действия военных способствуют возвращению диктатуры.

Как будут развиваться события дальше, у экспертов нет единого мнения.

"Су Чжи известна своим упрямством и вряд ли будет сотрудничать с военными даже под дулом пистолета. Ее союзник, президент Мьянмы Вин Мьин, - единственный человек, наделенный конституционным правом вводить и отменять чрезвычайное положение. Но он арестован вместе с ней. На данный момент действия военных выглядят безрассудными и толкают Мьянму на очень опасный путь", - пишет обозреватель Би-би-си Джонатана Хеда.

Су Чжи считается ставленницей Запада, впрочем в последние годы она поддерживала репрессии военных против рохинджа (выходцы из Бангладеш и самая большая народность в мире, не имеющая гражданства), что сильно подорвало ее репутацию поборницы прав человека в мире. Но на рейтингах политика внутри страны это никак не отразилось, так как буддистское большинство Мьянмы относится к рохинджа без сочувствия. Мама Су, как ее называют в Мьянме, пользуется большой поддержкой.

Су Чжи считается ставленницей Запада, хоть и поддержала репрессии против мусульманского меньшинства

По одной из версий, Су Чжи, которая всегда была на мушке у военных и реальная власть оставалась в их руках, заручившись поддержкой Запада начала проводить самостоятельную политику, за что и была свергнута.

Многие западные лидеры уже выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвали военных немедленно освободить ее.

Президент США Джо Байден пригрозил санкциями.

"США сняли санкции с Мьянмы в прошлом десятилетии благодаря прогрессу на пути к демократии. Обращение этого процесса вспять приведет к тому, что мы определим, какие у нас есть возможности в вопросе санкций. Затем мы примем надлежащие меры", - заявил Байден.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал арест Аун Сан Су Чжи "незаконным задержанием". Действия военных Мьянмы осудили и лидеры Евросоюза. Китай призвал противоборствующие в стране силы "преодолеть разногласия".

Влияние Китая

Кстати, Китай, который давно недоволен отсутствием у Мьянмы желания участвовать в проекте "Один пояс, один путь", может играть свою роль в событиях в соседней стране.

"Нет, речь не идёт о том, что армейский мятеж организовал Пекин. Но все происходящее в Мьянме имеет к Китаю самое прямое отношение - поскольку он всеми силами стремится удержать своё преобладающее стратегическое присутствие в этой стране, невероятно для него важной", - пишет на своей странице в Facebook эксперт по Юго-Восточной Азии Василий Головнин.

КНР - крупнейший торговый партнёр Мьянмы. На Китай приходится до трети иностранных инвестиций в эту страну - и очень существенных, в инфраструктуру. Мьянма для Пекина - стратегический выход к Индийскому океану, где Китай выстраивает цепь контролируемых им портов. Это сухопутный коридор, позволяющий в случае чего обогнуть Малаккский пролив - узкое морское горлышко, ведущее из Тихого океана к Африке, Персидскому заливу и Суэцкому каналу.

Мьянма играет ключевую роль и в ещё более широких планах Китая по созданию транспортно-экономических трасс нового Шелкового пути в южной и юго-восточной части Евразии. При военной диктатуре эта страна находилась под международными санкциями, что давало там Пекину монопольные возможности. Победа оппозиции в 2016 году и возвращение из-под многолетнего домашнего в ареста на важные посты ее лидера Су Чжи изменили ситуацию. Санкции были сняты, в Мьянму пошел западный и японский капитал, у Китая появилась альтернатива.

"Но это и как бы легализовало присутствие КНР в этой бедной стране, вписало его в нормальный международный контекст. Пекин быстро наладил отношения с Су Чжи и ее партией, Народной лигой за демократию. В 2020 году Мьянму с помпой посетил председатель КНР Си Цзиньпин, были достигнуты миллиардные договоренности о транспортном коридоре к порту в Индийском океане. Все было на мази - тем более, что звезда Аун Сан Су Чжи на Западе слегка закатилась. Героиня борьбы за демократию и права человека подорвала репутацию, уклоняясь от осуждения армии за расправы над мусульманским меньшинством в буддистской Мьянме. И вот теперь - возвращение к власти генералов, Аун Сан Су Чжи арестована вместе с президентом страны и руководством ее партии. Предлог для военного переворота - итоги всеобщих выборов, где с большим перевесом победили сторонники Нобелевской лауреатки. Поддержанная армией партия сильно проиграла, и генералы заявили о подтасовках при подсчёте голосования. Введено чрезвычайное положение, интернет не работает, телефон - с перебоями. Китай теперь будет выжидать: поддержать хунту пока нельзя, ее приход к власти обозлил Запад и будет мешать грандиозным планам Пекина в этой стране - глядишь, и сам под американские санкции попадешь как пособник душителей демократии. Но терять Мьянму Китай не собирается: он быстро найдет там пути усиления своего влияния при диктатуре генералов", - прогнозирует Головнин.

Мьянма, Китай и Украина

В Украине в националистической среде уже, естественно, увидели "руку Кремля" в далекой Мьянме (вязав это с визитом в январе в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу, который договорился с главнокомандующим Мин Аун Хлаингом о поставке вооружений) и прочат "повторение госпереворота" в Украине.

"Мне решительно и категорически не нравится этот сценарий. Потому что нетрудно догадаться, где именно Россия больше всего заинтересована его повторить. И, к сожалению, я не вижу никаких сдерживающих рычагов, которые могли бы обезопасить нас от сценария ФСБшного переворота", - предсказывает у себя в Facebook писательница Оксана Забужко.

С ней спорят - для Украины более угрожающе выглядит ссора с Китаем, против которого Зе ввел санкции.

"Как же народ Мьянма тронула. Что-то где-то кого-то военные перевернули. Все, делает вывод аналитик прошлого и будущего, - Оксана Забужко. Нам трындец, уже Путин с Шойгу на подходе. И никто не занимается дикостью, которую творит, не объясняя ни нам, ни американским СМИ президент Зеленский с китайскими инвесторами Мотор-Сичи. Второй указ за три дня выдает о персональных санкциях против китайцев. Китайцы поперек горла стали. В международные суды уже идет иск к государству Украина на несколько миллиардов долларов от китайских инвесторов. Переспектива проиграть - практически 100%. А с ней потерять и миллиарды, и Мотор-Сич. Никого не интересует. Мьянма перевернулась. А нам уже пришел "привет" от МИД Китая, от которого ждем всей страной вакцину от короновируса", - написал в Facebook блогер Виктор Лесник.

С ним солидарен политолог Игорь Попов.

"Мьянма в контексте большой игры интересная двумя вещами: производством амфетамина в "золотом треугольнике" и границей с Китаем. Поэтому военный переворот так просто не оставят. Вряд ли дойдет до "гуманитарной интервенции", но о несчастных рохинджа в ближайшее время снова вспомнят. В новой опиумной войне отличились и наши - запорожской битвой с китайскими покупателями Мотор-Сичи. Продолжение следует", - написал он на своей странице в Facebook.