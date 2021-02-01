Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Мьянму в связи с объявлением там чрезвычайного положения.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения в Республике Союза Мьянма, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну до стабилизации внутриполитической и безопасности ситуации", - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые находятся на территории Мьянмы, настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" или сообщить о своем местонахождении в посольство Украины в Королевстве Таиланд (телефон "горячей линии" : +66970107760, e-mail: consul_th@mfa.gov.ua).

"С целью обеспечения собственной безопасности рекомендуем проявлять повышенную бдительность и осторожность, максимально ограничить передвижение по территории страны, постоянно отслеживать сообщения о развитии ситуации, не принимать участия в возможных акциях протеста и демонстрациях, не вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются внутриполитической ситуации в Мьянме", - добавили в ведомстве.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует обратиться в посольство Украины в Таиланде по вышеуказанным контактам или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, а также по электронной почте: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, 1 февраля, власть в Мьянме захватил главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн, исполняющим обязанности президента страны стал вице-президент Мьинт Шве. До этого военные Мьянмы жаловались на фальсификацию выборов 8 ноября, в результате которых победила правящая партия. Они призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.

Ранее мы писали, что жители городов Мьянмы на фоне военного переворота массово снимают наличные из банкоматов и скупают продукты.