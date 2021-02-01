Международная группа герпетологов на Мадагаскаре открыла новый вид животных. Это крошечные хамелеоны-брукезии, получившие название Brookesia nana. Это самый мелкий известный хамелеон и, возможно, самая мелкая рептилия на планете.

Об открытии сообщается в журнале Scientific Reports.

На Мадагаскаре водится много хамелеонов. Одни из них в процессе эволюции стали гигантами с длиной тела до 70 см, а другие, наоборот, уменьшились, как род Brookesia. Малыши также разучились менять цвет и заселили лесную подстилку.

Сейчас герпетологами (специалистами по земноводным и пресмыкающимся) описано около тридцати видов брукезий.

Команде исследователей из Зоологической государственной коллекции Мюнхена удалось пополнить род Brookesia еще одним видом - самым мелким из известных. В ходе экспедиции на север Мадагаскара в конце 2012 года они поймали двух миниатюрных брукезий светло-коричневой расцветки: взрослых самца и самку, которые деталями строения отличались от всех известных представителей рода. Генетический анализ подтвердил, что ящерицы относятся к новому виду, который назвали Brookesia nana.

Длина тела самки B. nana от кончика морды до заднего конца клоаки составляет всего 19,2 миллиметра (общая длина тела - 28,9 миллиметра). Самец еще меньше: от кончика морды до клоаки в нем всего 13,5 миллиметра (от кончика носа до кончика хвоста - 21,6 миллиметра). Для сравнения, у родственного вида B. micra, который до сих пор считался самым маленьким хамелеоном, минимальная длина тела взрослого самца от кончика морды до клоаки составляет 15,3 миллиметра (длина тела вместе с хвостом - 22,2 миллиметра).

По мнению авторов открытия, B. nana - самый маленький хамелеон и самая маленькая рептилия в мире, а самец этого вида - еще и самый мелкий самец среди всех амниот (группы, включающей рептилий, птиц и млекопитающих).

Интересно, что крошечный самец B. nana оказался обладателем относительно крупных совокупительных органов (парных гемипенисов): в полностью вывернутом состоянии длина каждого составляет 2,5 миллиметра. Другие виды брукезий из числа самых мелких демонстрируют похожий признак. Авторы предполагают, что все дело в обратном половом диморфизме: поскольку самки этих хамелеонов заметно крупнее самцов, последним пришлось обзавестись крупными половыми органами для оплодотворения партнерш.

Судя по всему, миниатюрные брукезии B. nana живут исключительно в лесах горного массива Сурата, где и были обнаружены оба экземпляра. Как и по всему Мадагаскару, деревья здесь быстро выжигают и вырубают на топливо и под нужды сельского хозяйства. Недавно в районе обитания нового вида был создан заповедник, однако на Мадагаскаре статус охраняемых территорий редко дает им реальную защиту. Учитывая все это, первооткрыватели предлагают присвоить B. nana статус вида, находящегося на грани полного исчезновения.

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