Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не исключил создания парламентской коалиции с фракцией партии "Батькивщина", возглавляемой Юлией Тимошенко.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"По поводу коалиции мы (с лидером "Батькивщины" - Ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране", - сказал Арахамия журналистам 1 февраля после заседания фракции "слуг".

Он добавил, что фракция "Слуги народа" как монобольшинство никогда не работала "в режиме коалиции", и этот формат может быть непривычным для нардепов, "потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

"Но что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог", - считает Арахамия.

Напомним, на заседании фракции 1 февраля из нее был исключен Александр Дубинский. "Страна" разбиралась, что это означает.

Мы также приводили комментарий Арахамии по поводу этого события.