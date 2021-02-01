США могут снова наложить санкции на Мьянму, где в ночь на понедельник, 1 февраля, произошел военный переворот.

Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, обнародованного на сайте Белого дома в понедельник, 1 февраля.

"США сняли санкции с Мьянмы в прошлом десятилетии благодаря прогрессу на пути к демократии. Обращение этого процесса вспять приведет к тому, что мы определим, какие у нас есть возможности в вопросе санкций. Затем мы примем надлежащие меры", - заявил Байден.

Также президент США назвал захват власти, задержание государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и других должностных лиц, а также введение военного положения сроком на один год прямым посягательством на переход страны к демократии и верховенству закона.

"Международное сообщество должно объединиться и потребовать от бирманских военных немедленно уступить власть, которую они захватили, отпустить активистов и должностных лиц, которых они задержали, снять все телекоммуникационные ограничения и воздержаться от насилия против мирных жителей", - заявил Байден.

Напомним, 1 февраля, власть в Мьянме захватил главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн, исполняющим обязанности президента страны стал вице-президент Мьинт Шве. До этого военные Мьянмы жаловались на фальсификацию выборов 8 ноября, в результате которых победила правящая партия. Они призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.

Ранее мы писали, что жители городов Мьянмы на фоне военного переворота массово снимают наличные из банкоматов и скупают продукты.