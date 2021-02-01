Цифровые паспорта в "Дії" теперь принимают аэропорты Украины
Украинцы могут регистрироваться на самолет, используя цифровые паспорта в "Дії".
Об этом информирует Министерство цифровой трансформации.
Отмечается, что цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" доступны больше 16 млн украинцам. Для удостоверения своей личности можно показать ID-карту и загранпаспорт в аэропорту.
Сейчас документы в "Дії" принимают 10 международных аэропортов:
- "Борисполь";
- "Киев";
- "Одесса";
- "Львов" имени Данила Галицкого;
- "Харьков";
- "Запорожье";
- "Николаев";
- "Ивано-Франковск";
- "Херсон";
- "Днепропетровск".
Также документы в "Дії" можно использовать для путешествий по железной дороге и автобусами компаний "Автолюкс" и "Гюнсел", отмечают в министерстве.
Ранее "Страна" рассказывала, что НБУ разрешил использовать приложение "Дія" для денежных переводов.
Также мы сообщали о том, что в приложении "Дія" добавили возможность оплачивать штрафы ПДР и долги.
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