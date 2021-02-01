Украинцы могут регистрироваться на самолет, используя цифровые паспорта в "Дії".

Об этом информирует Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" доступны больше 16 млн украинцам. Для удостоверения своей личности можно показать ID-карту и загранпаспорт в аэропорту.

Сейчас документы в "Дії" принимают 10 международных аэропортов:

"Борисполь"; "Киев"; "Одесса"; "Львов" имени Данила Галицкого; "Харьков"; "Запорожье"; "Николаев"; "Ивано-Франковск"; "Херсон"; "Днепропетровск".

Также документы в "Дії" можно использовать для путешествий по железной дороге и автобусами компаний "Автолюкс" и "Гюнсел", отмечают в министерстве.

Ранее "Страна" рассказывала, что НБУ разрешил использовать приложение "Дія" для денежных переводов.

Также мы сообщали о том, что в приложении "Дія" добавили возможность оплачивать штрафы ПДР и долги.