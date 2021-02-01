Цифровые паспорта принимают в аэропортах, фото: korrespondent.net

Украинцы могут регистрироваться на самолет, используя цифровые паспорта в "Дії".

Об этом информирует Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" доступны больше 16 млн украинцам. Для удостоверения своей личности можно показать ID-карту и загранпаспорт в аэропорту.

Сейчас документы в "Дії" принимают 10 международных аэропортов:

  1. "Борисполь";
  2. "Киев";
  3. "Одесса";
  4. "Львов" имени Данила Галицкого;
  5. "Харьков";
  6. "Запорожье";
  7. "Николаев";
  8. "Ивано-Франковск";
  9. "Херсон";
  10. "Днепропетровск".

Также документы в "Дії" можно использовать для путешествий по железной дороге и автобусами компаний "Автолюкс" и "Гюнсел", отмечают в министерстве.

Ранее "Страна" рассказывала, что НБУ разрешил использовать приложение "Дія" для денежных переводов.

Также мы сообщали о том, что в приложении "Дія" добавили возможность оплачивать штрафы ПДР и долги.

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