Совет Безопасности ООН 11 февраля проведет заседание по случаю шестилетней годовщины подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Ожидается, что на нем будут анализировать, как они выполняются.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствует распространенная в понедельник программа заседаний Совбеза, где в феврале председательствует Великобритания.

Согласно документу, встреча пройдет в режиме видеоконференции в открытом формате. Инициатором ее проведения выступила Россия.

Между тем 27 января состоялась встреча политических советников лидеров Нормандской четверки. На ней не случилось никаких прорывов: стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден и новый глава Госдепа Тони Блинкен недовольны Нормандским форматом и хотят подключиться к переговорам по урегулирования конфликта на Донбассе.

