Сразу после запуска в Китае разбилась первая частная ракета iSpace
В понедельник 1 февраля китайская частная компания iSpace осуществила неудачную попытку запуска ракеты-носителя Hyperbola-1.
Об этом сообщает Space News.
Отмечается, что через несколько минут после запуска на космодроме в Цзюцюани ракета разбилась. Причина аварии неизвестна.
Запуск ракеты Hyperbola-1 стал третьей попыткой запуска Китая в 2021 году.
iSpace стала первой номинальной частной компанией Китая, которая вывела на орбиту ракету-носитель Hyperbola-1.
В прошлом году после выхода на биржу iSpace привлекла 173 миллиона долларов США.
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