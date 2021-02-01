Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила информацию от 27 января о том, что Конституционный суд открыл по ее представлению конституционное производство о признании неконституционными отдельных положений законов, касающихся сферы здравоохранения. На основании этих законов был введен коронавирусный карантин.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Уведомление о соответствующем постановлении Третьей коллегии судей Второго сената КС от 27 января поступило на имя уполномоченной.

"Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство по делу по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях пандемии COVID-19. Указанное дело будет рассматриваться КС по существу. Дата рассмотрения и форма слушания будут сообщены дополнительно", - сказано на сайте омбудсмена.

Денисова обратилась в КС с упомянутым представлением 6 января.

"Ситуация, при которой начата медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых целей средств достижения - противоэпидемических мероприятий - привели к нарушению и ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне как к уполномоченному Верховной Рады по правам человека", - пояснила тогда омбудсмен.

Как сообщала "Страна", в судах уже рассматривалась законность карантина. Так, летом Верховный суд требовал признать неконституционным указ Кабмина о карантине.

А в августе Конституционный суд признал карантинные ограничения зарплат госслужащих и судей незаконными.