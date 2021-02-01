Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, задержанную 22 января.

Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу суда.

Представитель суда заявила, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш до 23 марта 2021 года.

Адвокат Ярмыш Вероника Полякова сказала, что собирается обжаловать домашний арест пресс-секретаря Навального. Она также рассказала об ограничениях, наложенных судом.

"По сути (ограничения - Ред.) такие же, как и у всех. Запрет общаться с кем-либо кроме адвоката и следователя, общение с близкими родственниками только по предупреждению по ходатайству, если следователь разрешит, запрет на использование телефонной и интернет-связи, покидать жилище. Такие стандартные ограничения", - перечислила она.

Ярмыш проходит подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ). Вместе с ней в качестве подозреваемого привлекли сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина.

Ранее суд отправил по этому же делу под домашний арест главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, брата Навального Олега, юриста ФБК Любовь Соболь, координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова и участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Между тем "Страна" анализировала акции в поддержку Навального, состоявшиеся в России 31 января.