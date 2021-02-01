Фракция "Слуги народа" отложила рассмотрение ситуации в аграрном комитете Верховной Рады и отставку его главы Николая Сольского, которое должно было состояться на заседании 1 февраля. Нардепы решили, что сначала должно состояться обсуждение на встрече в Офисе президента.

Об этом сообщил журналистам глава фракции Давид Арахамия.

"Мы делали закрытое заседание фракции. Это и по ситуации с господином Сольским, главой аграрного комитета... Мы перенесли этот вопрос", - сказал нардеп.

На вопрос о том, когда фракция намерена рассмотреть тему Сольского, Арахамия ответил, что это произойдет "немного позже: будет встреча в Офисе президента сначала, а потом, если будет необходимость после этой встречи, то будем делать ещё и заседание фракции".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что ситуация с отставкой Сольского возникла потому, что друг президента Илья Павлюк решил взять под свой контроль сразу два ключевых комитета Рады: финансовый и аграрный.

Мы также сообщали, что на заседании "слуг" 1 февраля из фракции был исключен Александр Дубинский.