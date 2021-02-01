Полицейская служба Евросоюза Европол предостерегла путешественников от незаконной покупки фальшивых сертификатов с отрицательными результатами теста на Covid-19. Об этом говорится на сайте организации.

"В то время, как ограничения на путешествия остаются в силе из-за пандемии, весьма вероятно, что преступники воспользуются возможностью производить и продавать фальшивые сертификаты теста на Covid-19", - говорится в заявлении.

Такие случаи уже зафиксировали в Испании и Франции. В Париже мошенники продавали отрицательные результаты теста на коронавирус пассажиром прямо в аэропорту Шарль-де-Голль. Мошенники действовали и за пределами ЕС: в Великобритании.

"Учитывая широкодоступные технологические средства в виде высококачественных принтеров и различного программного обеспечения, мошенники могут производить поддельные или фальшивые документы высокого качества", - предупредила полицейская служба ЕС.

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