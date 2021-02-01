Российский предприниматель и создатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему его мессенджер более передовой, чем Facebook. При этом он сделал громкое заявление о том, что капитализм и социализм устарели.

Пост-размышление на эту тему Дуров опубликовал в своем англоязычном Telegram-канале.

"Оппозиция "капитализм - социализм" кажется устаревшей. Я предпочитаю мыслить категориями "централизация против децентрализации". Люди эволюционировали так, что лучше всего работают в небольших группах менее 150 человек. Вот почему везде, где есть централизация и чрезмерная иерархия, есть неэффективность и недостаточно используемый человеческий потенциал. Капиталистические монополии и социалистические диктатуры одинаково плохи", - заявил предприниматель.

По его мнению, в естественной среде каждое маленькое сообщество способно вырастить выдающегося лидера и независимого мыслителя.

"В сегодняшнем мире монополий на триллионы долларов и раздутых правительств потенциал сотен миллионов людей подавляется ограничениями, налагаемыми нашими искусственными социальными структурами. Это причина того, почему десятки тысяч людей, работающих в крупных корпорациях, таких как Facebook, не успевают за тем, что реализует наша небольшая команда в Telegram. Это также причина того, почему такие страны, как Россия, не могут создавать и удерживать мировые бренды в своих юрисдикциях", - полагает Дуров.

Он делает вывод, что "подлинное творчество редко встречается в организациях и обществах, построенных на чрезмерной иерархии и отсутствии личной автономии".

Ранее "Страна" сообщала, что западные фонды хотели купить 10% Telegram, но его создатель отказался от сделки.

Также мы приводили слова Дурова о том, что рост популярности его мессенджера связан с тем, что пользователи больше не хотят менять конфиденциальность своих данных на бесплатные услуги.