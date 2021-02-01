Во вторник, 2 февраля, в Украине температура воздуха ночью опустится до -15 градусов, а днем столики термометра покажут до +9. По всей территории страны, как и в столице, осадки не ожидаются.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в среду ожидается очень разнообразная по всей Украине:

в северных областях ночью будет от -7 до -15 градусов, а днем - от -3 до -7;

в центральных областях ожидается от -3 до -7 градусов ночью, а днем - оттепель;

в восточном регионе будет теплее. Там температура воздуха прогреется от +1 до +4 ночью и +5... +7 днем. Между тем, в Харьковской области будет несколько прохладнее (+2... +4 днем);

в западных областях с столбики термометров покажут от -3 до -6, а на Волыни, в Ровенской области от -10 до -14, днем температура воздуха ожидается на Западе от -2 до +2, а на Закарпатье воздух прогреется до +5 градусов.

"Юг вообще кто куда: на Запорожье и на Херсонщине ночью +2... +4 градуса, днем +4... +9 градусов, в Одесской и Николаевской области ночью -1...-3, днем +2... +4 градуса. В Крыму днем вероятно до +10... +13 градусов", - добавила синоптик.

Во вторник на смену циклону придет антициклон, который вытеснит осадки. Только в южных и восточных регионах ожидаются дожди (кроме Одесской и Николаевской областей).

В Киеве во вторник будет преимущественно сухо, однако будет морозно. Ночью температура опустится до -10 градусов, в окрестностях до -12 градусов, а днем от -3 до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

"В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а в конце недели, в течение пятницы-субботы-воскресенья опять усилятся морозы", - подытожила Наталья Диденко.

Напомним, синоптики показали регионы Украины, где в среду ждут дожди и мороз.

Также мы рассказывали, какой будет погода в феврале для Киева, Одессы, Харькова и Львова.