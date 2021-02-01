Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал исключение Александра Дубинского, которое состоялось на заседании "слуг" 1 февраля.

Комментарий нардеп дал после заседания.

По словам Арахамии, это событие никак не повлияет на саму фракцию.

"Фракция будет жить дальше и все нормально будет работать. Мы уже не первый раз исключаем человека из фракции, поэтому я не думаю, что будут какие-то другие последствия", - сообщил Арахамия.

Также он пояснил, почему голосовал за исключение Дубинского из фракции.

"Во-первых, потому что он не отреагировал на прямой посыл президента выйти из фракции хотя бы до того момента, чтобы решить все свои вопросы, а потом вернуться, если он не виноват, как он утверждает. Во-вторых, я глава фракции и должен защищать своих коллег. А господин Дубинский известен по своим атакам на коллег по фракции, по парламенту, по Кабмину", - сказал Арахамия.

На вопрос, останется ли Дубинский замглавой финансового комитета, Арахамия дал понять, что увольнять его не будут.

"Это парламентская должность. Я не слышал, чтобы кто-то поднимал этот вопрос. У нас был этот вариант на голосовании, но все поддержали исключение, поэтому я не думаю, что будут какие-то другие действия", - ответил Арахамия.

Также Арахамия заявил, что во вторник намерен отправит письмо с уведомлением на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова об исключении Дубинского из состава фракции.

"Завтра от меня (я только что подписал) пойдет письмо на имя председателя Верховной Рады с уведомлением о том, что господин Дубинский как народный депутат прекратил участие в деятельности нашей фракции", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что за исключение проголосовали 198 членов - это 80,5% (при необходимых 70%).

Ранее "Страна" приводила комментарий Дубинского по поводу исключения и его дальнейших планов в Раде.

Напомним, исключение связано с введением против нардепа санкций в США.