В Харькове полицейские задержали пятерых граждан Марокко по подозрению в похищении их земляка, 21-летнего студента городского вуза. Потерпевшего силой посадили в машину, увезли в лес и избили несколько раз за якобы существующий долг.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в понедельник, 1 февраля.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером в пятницу, 29 января. В полиции сообщили, что на улице Черновицкой неизвестные силой посадили в машину Daewoo Lanos студента из Марокко и увезли его в неизвестном направлении.

"По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - добавили правоохранители.

По данным Нацполиции, в день, когда увезли на машине студента, за полтора часа до случившегося в его квартиру пришли пятеро неизвестных и начали бить его за якобы существующий долг. После этого они заставили молодого человека сесть в авто и повезли сначала в лес, а затем - в квартиру по улице Владислава Зубенко. Потерпевшего еще избили - в лесу, и в квартире. Только когда трое похитителей ушли из квартиры, а оставшиеся уснули, ему удалось убежать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности нападавших. Ими оказались парни 23 и 25 лет, двое 26-летних парней и 25-летняя девушка. Все они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Киеве поймали банду, которая похищала и пытала людей на заказ.

Также сообщали, что как полиция разыскала похищенного харьковчанина, которого злоумышленники вывезли в Кировоградскую области, связали и силой удерживали его в подвале.