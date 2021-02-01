В коммуне Моленбек-Сен-Жан, которая расположена в Брюссельском столичном округе, мужчина с ножом ранил нескольких пассажиров метро.

Об этом информирует RTL Info.

По данным журналистов, инцидент произошел на станции метро "Западный вокзал" около 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву). По различным данным нападавший "нейтрализован" или задержан полицией.

Тем временем представители правоохранителей утверждают, что нападение не рассматривается как теракт. Число пострадавших на данный момент неизвестно. Следователи работают на месте происшествия.

Напомним, недавно в Австрии произошел взрыв в жилом доме, власти не исключают версию о террористической атаке.

Ранее мы писали, что в Турции задержали в канун Нового года 267 человек, которых подозревают в поддержке террористических организаций.