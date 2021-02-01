Точное число пострадавших неизвестно. Фото: Twitter

В коммуне Моленбек-Сен-Жан, которая расположена в Брюссельском столичном округе, мужчина с ножом ранил нескольких пассажиров метро.

Об этом информирует RTL Info.

По данным журналистов, инцидент произошел на станции метро "Западный вокзал" около 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву). По различным данным нападавший "нейтрализован" или задержан полицией. 

В Брюсселе мужчина с ножом устроил резню в метро. Скриншот: Твиттер

Тем временем представители правоохранителей утверждают, что нападение не рассматривается как теракт. Число пострадавших на данный момент неизвестно. Следователи работают на месте происшествия.

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